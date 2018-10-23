В Татарстане восемь застройщиков получили предписания из-за не открытых эскроу-счетов

В Татарстане восемь застройщиков не открыли специальные счета в уполномоченных банках к 1 сентября 2018 года. Девелоперам были выданы предписания.

Такие счета должны быть открыты в отношении каждого разрешения на строительство сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя РТ.

Напомним, что открывать спецсчета девелоперы должны в рамках изменений к ФЗ-214 о долевом строительстве. После 1 июля они не смогут заключать договоры долевого участия без таких счетов.

Ранее Госкомитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре заявил, что 26 башкирских застройщиков не открыли счета в уполномоченных банках.