В Дагестане бюджетные деньги направляли на лжеинвалидов и воюющих в Сирии боевиков

В Дагестане высокопоставленные чиновники списывали деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на жителей республики, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, и на здоровых людей с поддельными справками об инвалидности.



Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев. При этом Васильев не уточни, какие именно чиновники подозреваются в причастности к такой незаконной схеме, пишет ТАСС.

Напомним, в августе следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомеда Сулейманова. Его подозревают в превышении полномочий во время исполнения обязанностей главы Махачкалы в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Сулейманова подозревают в махинациях в особо крупном размере и создании преступного сообщества. По версии следствия, он договаривался с частными клиниками о переводе денег на их счет за якобы оказанные услуги. Таким образом он вывел более 210 млн рублей.

