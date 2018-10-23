Гендиректор КАМАЗа рассказал о «рискованных назначениях»
Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин рассказал о новой кадровой политике в отношении топ-менеджеров, рискованных назначениях.
«Сейчас требуется новая молодая кровь. Мы сейчас проводим много откровенно рискованных назначений. Главному экономисту — 30 лет. Я бы еще два года назад не рискнул. Он с января работает и прекрасно справляется. Едва за 30 директору автомобильного завода», — рассказал Когогин в интервью телеканалу «Россия 24».
Он также отметил, что обычно руководители работают до 65 лет, и даже после этого их не увольняют, а назначают советниками директоров.
Ранее Когогин рассказал, что воздержался бы от выплаты дивидендов акционерам предприятия, однако подчеркнул, что бизнес обязан зарабатывать доходы для своих акционеров.
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