Гендиректор КАМАЗа рассказал о «рискованных назначениях»

Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин рассказал о новой кадровой политике в отношении топ-менеджеров, рискованных назначениях.



«Сейчас требуется новая молодая кровь. Мы сейчас проводим много откровенно рискованных назначений. Главному экономисту — 30 лет. Я бы еще два года назад не рискнул. Он с января работает и прекрасно справляется. Едва за 30 директору автомобильного завода», — рассказал Когогин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что обычно руководители работают до 65 лет, и даже после этого их не увольняют, а назначают советниками директоров.

Ранее Когогин рассказал, что воздержался бы от выплаты дивидендов акционерам предприятия, однако подчеркнул, что бизнес обязан зарабатывать доходы для своих акционеров.

