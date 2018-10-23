Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Россией

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов сообщил об отказе Комиссии по правам человека США на предложение о сотрудничестве.

Соответствующее письмо Федотов направил главе американской комиссии Кэтрин Ламон.



«У них ведь бывают проблемы, так что давайте помогать. Сидит он где-то в СИЗО в «Бутырке», давайте мы навестим его, спросим, хорошо ли с кормлением, с медициной, может ему что-то нужно. А в свою очередь посмотрите — у вас Марина Бутина. Зайдите к ней», — цитирует «РИА Новости» Федотова.

Однако США отказали в сотрудничестве, обосновав это тем, что «не работают с правительственными организациями».

«В переводе на русский язык звучит как «шли бы вы отсюда, господа». Нехороший ответ. Они обосновали его, что «мы не работаем с правительственными организациями», — добавил Федотов.

Ранее СМИ сообщили, что Россия намерена выдать Олега Сенцова на территорию Украины в обмен на выдачу граждан РФ, осужденных в США, — Виктора Бута, Константина Ярошенко и находящейся под арестом Марии Бутиной.