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Россия хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину — СМИ

21:25, 30.09.2018
Россия хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину — СМИ
Фото: pxhere.com

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута, Константина Ярошенко и находящейся под арестом Марии Бутиной.

Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров, передает «Новая газета» со ссылкой на источник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Новой», что «не в курсе» таких инициатив.

Напомним, в 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. В середине мая этого года он объявил голодовку. В ЕСПЧ призвали Сенцова прекратить ее.

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