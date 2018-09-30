Россия хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину — СМИ

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута, Константина Ярошенко и находящейся под арестом Марии Бутиной.



Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров, передает «Новая газета» со ссылкой на источник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Новой», что «не в курсе» таких инициатив.

Напомним, в 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. В середине мая этого года он объявил голодовку. В ЕСПЧ призвали Сенцова прекратить ее.