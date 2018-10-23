Россияне назвали приемлемый для жизни на пенсии доход

Россияне в среднем хотели бы жить на пенсии с доходом в 37,3 тыс. рублей. Лишь 16% намерены жить на одни выплаты от государства. Такие данные приводит Исследовательский центр портала SuperJob.



Более 80% опрошенных не намерены жить только лишь на одну пенсию, цитирует «Российская газета» результаты исследования. При этом мужчины хотели бы получать на пенсии более высокий доход, чем женщины — разница составляет чуть более 3 тыс. рублей (38,9 и 35,8 тыс. рублей соответственно).

Отмечается, что только 16% участников опроса планируют жить только на государственную пенсию. Большая часть намерена получать средств и из других источников дохода.



Ранее сообщалось, что к концу 2019 года число новых пенсионеров сократится на 308 тысяч.

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.