К концу 2019 года количество новых пенсионеров снизится на 300 тысяч — ПФР

В концу 2019 года число новых пенсионеров сократится на 308 тысяч.

«Оно снизится ненамного, примерно на 308 тыс. Но для нас это все равно существенно. Если перевести в деньги, то это составит почти 90 млрд в этом году. За 6 лет экономия составит около 3 трлн рублей», — заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью «Известиям».

Также он отметил, распределительная часть бюджета ПФР технически сбалансирована, но с учетом трансфертов из федерального бюджета, которые отражаются в доходах фонда.

«В дальнейшем, учитывая, что мы снижаем обязательства перед пенсионерами, к 2029—2030 году трансферты из бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю. Таким образом, мы планируем, что к 2030 году система будет сбалансирована», — добавил Дроздов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.

Позже в Сети опубликовали пакет новых пенсионных законов.