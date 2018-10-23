Ford Focus возглавил рейтинг самых продаваемых иномарок с пробегом в России

Ford Focus по итогам 9 месяцев 2018 года сохранил лидерство на российском вторичном рынке среди иномарок. Перепродажи автомобиля за этот период достигли почти 100 тысяч единиц (+2,8%).

Второе место заняла Toyota Corolla с результатом 77,5 тыс. экземпляров (+2,1%). Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris (70,3 тыс. шт.; +23,1%). В топ-5 также вошли KIA Rio (62,5 шт.; +27,8%) и Toyota Camry (58,8 шт.; +7,1%).

В первой десятке этого рейтинга по итогам 9 месяцев 2018 года также значатся Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia, Volkswagen Passat, говорится в исследовании «Автостата».

Всего за 9 месяцев 2018 года в России было продано около 2 млн 853 тыс. автомобилей с пробегом, что на 4,6% больше чем в 2017 году.

Отметим, что Ford Focus вошел в число самых продаваемых машин С-сегмента на российском рынке в августе 2018 года.