Lada Vesta возглавила топ автомобилей С-класса в России

Российская Lada Vesta возглавила топ автомобилей C-класса. Продажи автомобиля за август увеличились на 15,8% и составили почти 8 тыс. штук.



На втором месте расположилась Skoda Octavia (1,8 тыс. машин, -8,2%), на третьем — KIA Ceed (1,3 тыс., +26,5%). Далее следуют Nissan Almera (1,3 тыс. штук, -19%), Ford Focus (1,1 тыс. штук, +2%), говорится в исследовании «Автостат Инфо».

Далее следуют KIA Cerato (1 тыс., +14%), Toyota Corolla (0,6 тыс., +28%), LADA 2170 Priora (0,6 тыс., -53,6%), Hyundai Elantra (0,4 тыс., +32%) и Volkswagen Jetta (0,3 тыс., -38%).

Всего за последний месяц лета в России купили 17,7 тысячи машин С-класса. При этом за аналогичный период 2017 года было реализовано 18,1 тысячи машин.

Ранее АвтоВАЗ опубликовал официальные фотографии салона седана Lada Vesta Sport.