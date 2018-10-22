Татарстан занял 4-е место в Индексе конкурентоспособности регионов

Татарстан занял четвертую позицию в Индексе конкурентоспособности регионов, разработанном консорциумом в составе Леонтьевского центра и AV Group.

Первое в индексе заняла Москва, на 2-м месте расположился Санкт-Петербург.

Также в число лидеров, помимо Татарстана, вошли, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Красноярский край, сообщается на сайте форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего».

Ранее «Реальное время» составило рейтинг регионов по уровню жизни. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округи, Татарстан, а также Магаданская и Сахалинская области вошли в число лидеров.