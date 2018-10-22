От Волги до Енисея: барометр уровня жизни в регионах РФ
Слабых субъектов в составе России по-прежнему больше, чем сильных, положение жителей в некоторых из них, мягко говоря, незавидно
Регионов с низким и крайне низким уровнем жизни в России гораздо больше, чем благополучных, а разрыв между ними остается колоссальным. В отдельных субъектах РФ наблюдается хроническая бедность, а безработица в 4—5 раз превышает среднероссийскую. Основным очагом неблагополучия является Северный Кавказ, но локальные проблемы есть также в Сибири, на Юге, в Поволжье и в Центральном округе. Подробнее — в исследовании «Реального времени».
Где живется богаче
Высокие цены на нефть, рост федеральных трансфертов и хорошая собираемость налогов с населения и компаний пошли на пользу региональным бюджетам: в первом полугодии их доходы увеличились почти на 10%, а дефицитных бюджетов осталось всего 25. Но это не избавило от многих проблем. В разной степени слабых субъектов в составе России по-прежнему гораздо больше, чем сильных, положение жителей в некоторых из них, мягко говоря, незавидно.
«Реальное время» составило рейтинг регионов по уровню жизни. В его основу легло несколько показателей: отношение зарплат к местному прожиточному минимуму, бедность и безработица, а также отношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного потребительского набора (более подробно методология описана в справке).
Каждый из этих показателей приносил от 0 до 2,5 балла. В зависимости от конечного суммированного балла регионы были разделены на четыре категории: высокий уровень жизни (8—10 баллов, в итоговой таблице такие субъекты отмечены желтым цветом); средний уровень (5,5—7,9 балла, отмечены желтым); низкий уровень (3,5—5,4 балла, отмечены серым); крайне низкий уровень (0—3,4 балла, красный цвет).
В результате большая часть регионов попала в категорию середняков. «Зеленых» субъектов набралось 10: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Татарстан, а также Магаданская и Сахалинская области. Регионов с низким уровнем жизни оказалось 13.
Наконец, в «красную» категорию вошли девять субъектов РФ. Почти половина из них сосредоточена на Северном Кавказе (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня). Три таких региона (Забайкальский край, Тыва и Республика Алтай) расположены в Сибирском федеральном округе, еще по одному — на Дальнем Востоке (Еврейская автономная область) и в Южном ФО (Калмыкия). Для всех субъектов-аутсайдеров характерна хроническая бедность и масса других социально-экономических проблем.
Зарплаты в ЯНАО равны шести прожиточным минимумам, в Татарстане — трем с половиной
Безусловным лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, район Крайнего Севера, в котором добывается более 90% российского природного газа и более 6% нефти. ЯНАО — единственный из всех субъектов, получивший максимальный балл по всем показателям. К примеру, средние зарплаты в округе в I полугодии соответствовали 6 прожиточным минимумам трудоспособного населения, хотя в большинстве регионов они не дотягивали и до 3,5 местного минимума.
Среднедушевые денежные доходы жителей округа (от 67,9 до 73,2 тыс. рублей в апреле — июне 2018 года) позволяют им приобрести 3,6—3,9 фиксированного набора товаров и услуг. Это в 1,5—2,5 раза больше, чем в большинстве других регионов. Кроме того, в ЯНАО нет проблем с безработицей, а уровень бедности примерно вдвое ниже, чем в целом по стране.
Вторую строчку рейтинга поделили Москва и Санкт-Петербург, набравшие по 9,5 балла. Покупательная способность зарплат и доходов в этих субъектах чуть ниже, чем в ЯНАО. Так, средние зарплаты в Санкт-Петербурге соответствовали без малого 5 прожиточным минимумам трудоспособного населения, в Москве — 4,6. Денежные доходы в столице России составляют 2,4—3,3 от стоимости фиксированного потребительского набора, в Санкт-Петербурге — от 2,3 до 2,8 набора. Уровень безработицы и бедности в этих субъектах РФ также существенно ниже, чем в целом по стране.
|Регион
|Отношение средних зарплат к ПМТН, в %
|Центральный федеральный округ
|Москва
|459,9
|Ярославская область
|310,1
|Тульская область
|319,4
|Тверская область
|271,3
|Тамбовская область
|272,8
|Смоленская область
|253,7
|Рязанская область
|299,7
|Орловская область
|255,3
Сразу пять регионов получили по 9 баллов. Среди них — Сахалинская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Татарстан и Московская область.
ХМАО — второй регион Уральского федерального округа, оказавшийся в числе лидеров рейтинга, — имеет репутацию одного из самых богатых российских субъектов (в 2016 году вклад округа в ВВП страны превышал 3,5%). Отношение зарплат к прожиточному минимуму в регионе составило 452%. Однако по отношению доходов к цене фиксированного потребительского набора субъект получил не высший балл.
Татарстан, который оказался единственным «зеленым» регионом в Приволжском федеральном округе, получил по 2 балла за покупательную способность зарплат и денежных доходов. Средняя зарплата в республике равна 3,6 прожиточного минимума трудоспособных граждан, а доходы позволяют приобрести 2,4— 2,6 потребительского набора. Высших баллов регион удостоился за показатели бедности (7,7%) и безработицы (3,4%). Почти такая же ситуация в Московской области.
При этом в отдельных регионах с высоким уровнем жизни уровень бедности выше и сопоставим с общероссийским. Например, в Ненецком автономном округе, одном из самых малонаселенных субъектов Федерации, он превышает 11%, в ХМАО составляет 12,6%.
|Регион
|количество фиксированных потребительских наборов
|Центральный федеральный округ
|Москва
|2,4—3,3
|Ярославская область
|1,8—1,9
|Тульская область
|1,8—2
|Тверская область
|1,6—1,9
|Тамбовская область
|1,8—2
|Смоленская область
|1,7—1,9
|Рязанская область
|1,7—1,8
|Орловская область
|1,8—1,9
40% жителей Тывы — за чертой бедности
В категории аутсайдеров самый слабый результат получили два субъекта — Ингушетия на Северном Кавказе и Республика Тыва в Восточной Сибири. Оба они набрали всего по 1 баллу. В регионах наблюдается критически высокий уровень бедности: так, в Ингушетии он зашкаливает за 30%, а в Тыве за чертой бедности находятся более 40% домохозяйств. Уровень безработицы в Тыве и Ингушетии также в 4—5 раз выше общероссийского: 20,5% и 26,4% соответственно.
Кроме того, в этих регионах сложилось одно из самых худших соотношений денежных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Ингушетии диапазон доходов в апреле — июне составил от 14,4 до 15,8 тыс. рублей. Эти деньги позволяли купить 1,1—1,2 потребительского набора.
В Тыве средняя стоимость набора в эти месяцы составила 13,6 тыс. рублей, а доходы — от 12,7 до 15,2 тыс. рублей. Таким образом, жители республики могли приобрести от 0,9 до 1,1 набора.
|Регион
|доля в % от численности населения
|Центральный федеральный округ
|Москва
|8,9
|Ярославская область
|10,9
|Тульская область
|10
|Тверская область
|12,7
|Тамбовская область
|10,9
|Смоленская область
|16,3
|Рязанская область
|13
|Орловская область
|14
Впрочем, низким это отношение было и во многих других регионах из самых разных частей страны. В Приволжском федеральном округе 0 баллов по этому показателю получили сразу три региона — Чувашия, Мордовия и Марий Эл. Жителям этих субъектов денег хватает на 1,3—1,6 потребительского набора.
На Юге России самая низкая покупательная способность доходов — у жителей Калмыкии. Они могут приобрести не более 1,2 набора товаров и услуг. На Дальнем Востоке примерно в такой же ситуации находятся жители Еврейской автономной области (1,3—1,4 набора), а на Кавказе, помимо жителей Ингушетии, — население Карачаево-Черкесии (1,2 набора).
Отдельные точки неблагополучия нашлись даже в сравнительно беспроблемном Центральном федеральном округе: входящая в его состав Ивановская область имеет самое низкое в России соотношение зарплат к прожиточному минимуму. В целом же регионы «красной» категории есть в четырех из восьми федеральных округов.
|Регион
|доля в % от численности рабочей силы
|Центральный федеральный округ
|Москва
|1,2
|Ярославская область
|1,2
|Тульская область
|0,5
|Тверская область
|0,8
|Тамбовская область
|0,7
|Смоленская область
|1,1
|Рязанская область
|0,7
|Орловская область
|0,9
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Степан Земцов старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС
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Понятно, что в ряде регионов России есть объективные и не очень объективные факторы, которые ограничивают их развитие. Допустим, в Тыве основной объективный фактор — это удаленность от всех мировых центров и морских портов. Эта удаленность все предопределяет: что бы вы ни построили, продать это будет крайне сложно, поскольку везти продукцию придется очень далеко. То же самое можно сказать о некоторых северных регионах и в целом о Дальнем Востоке. Пока там нет скоростных дорог и выхода к морю, транспортные издержки будут очень высоки.
Другой фактор — сложные природные условия. На Севере большие издержки на отопление. Простой пример: предприятию в Китае даже стены не особо нужны. Но попробуйте построить производство в Ненецком автономном округе или на Чукотке. Есть также ограничения, связанные с гористостью. Это касается опять же Тывы и Республики Алтай. Рельеф территорий этих субъектов влияет на конечную стоимость произведенной там продукции.
Среди факторов субъективных можно выделить человеческий капитал. Для экономического развития нужны университеты и соответствующие системы технической подготовки. Конечно, во многих аграрных регионах, где нет крупных агломераций, с человеческим капиталом все сложнее.
Ну и самый важный из субъективных факторов — это институциональная среда. Есть такое выражение — «стрелять от бедра». Так вот, если в каком-то регионе стреляют от бедра, никакие инвесторы — ни внутренние, ни внешние — туда не придут.
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Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА»
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Большинство слабых регионов отличает отдаленность, во многом — натуральное хозяйство, а также большая доля самозанятых и занятых в теневом секторе. Поэтому к данным Росстата, особенно по доходам, следует относиться несколько скептически — уровень бедности, фиксируемый статистикой, в случае с такими регионами может быть завышенным (это, к слову, характерно не только для России, но и для других стран с похожей структурой населения). Если посмотреть на такие показатели как, например, потребление электроэнергии или уровень автовладения, то разрыв с другими регионами будет не таким серьезным, как по доходам.
Да, у некоторых регионов есть естественные ограничения, но есть и потенциальные точки роста. В Тыве такими точками могут быть сырьевые ресурсы и туризм. На Горном Алтае туризм уже развивается, однако это тот сектор, который тоже часто не попадает в статистику.
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Справка
Данные по средним зарплатам относятся к I полугодию 2018-го, размер регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМТН) взят за II квартал. Баллы за отношение зарплат к ПМТН распределялись следующим образом: если зарплата в регионе составляет от 1 до 2,4 прожиточного минимума — 0 баллов, от 2,5 до 3,4 прожитого минимума — 1 балл, от 3,5 до 4 — 2 балла, выше 4 прожиточных минимумов — 2,5 балла.
В случае, если отношение зарплат к ПМТН оказывалось пограничным (например, в Белгородской области оно составило 347,3%, что без округления предписывало присвоить 1 балл, а после округления — уже 2 балла), показатель дополнительно пересчитывался за предыдущие периоды.
Данные по уровню безработицы взяты в среднем за май — июль 2018 года. Если уровень безработицы ниже 5%, регион получал 2,5 балла, от 5 до 9,9% — 2 балла, от 10 до 15% — 1 балл, выше 15% — 0 баллов.
Данными по уровню бедности Росстат располагает лишь за 2017 год. Баллы по этому показателю распределялись так: регионы с уровнем бедности ниже 10% получали 2,5 балла, от 10 до 14,9% — 2 балла, от 15 до 20% — 1 балл, выше 20% — 0 баллов.
Среднедушевые денежные доходы указаны за период с апреля по июнь 2018 года включительно, стоимость фиксированного набора товаров и услуг является средней за эти месяцы. Поскольку обе эти переменные существенно меняются каждый месяц, некоторые регионы не могли получить определенный балл. Например, доходы жителей Москвы в апреле — июне составляли от 51,5 до 72,2 тыс. рублей в месяц. Нижняя граница этого диапазона позволяла приобрести 2,4 потребительского набора (1 балл), верхняя граница — 3,3 набора (2,5 балла). В таких случаях дополнительно рассчитывалось соотношение за более ранние месяцы (кроме января, так как в январе доходы населения традиционно ниже).
Баллы распределялись по следующему принципу: если среднедушевые доходы позволяют приобрести от 0 до 1,4 потребительского набора, региону присваивалось 0 баллов, от 1,5 до 2,4 набора — 1 балл, от 2,5 до 3 наборов — 2 балла, больше 3 наборов — 2,5 балла.
Все данные по Архангельской и Тюменской областям приведены без учета входящих в их состав автономных округов.
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