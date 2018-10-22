От Волги до Енисея: барометр уровня жизни в регионах РФ

Слабых субъектов в составе России по-прежнему больше, чем сильных, положение жителей в некоторых из них, мягко говоря, незавидно

Фото: Олег Тихонов

Регионов с низким и крайне низким уровнем жизни в России гораздо больше, чем благополучных, а разрыв между ними остается колоссальным. В отдельных субъектах РФ наблюдается хроническая бедность, а безработица в 4—5 раз превышает среднероссийскую. Основным очагом неблагополучия является Северный Кавказ, но локальные проблемы есть также в Сибири, на Юге, в Поволжье и в Центральном округе. Подробнее — в исследовании «Реального времени».

Где живется богаче

Высокие цены на нефть, рост федеральных трансфертов и хорошая собираемость налогов с населения и компаний пошли на пользу региональным бюджетам: в первом полугодии их доходы увеличились почти на 10%, а дефицитных бюджетов осталось всего 25. Но это не избавило от многих проблем. В разной степени слабых субъектов в составе России по-прежнему гораздо больше, чем сильных, положение жителей в некоторых из них, мягко говоря, незавидно.

«Реальное время» составило рейтинг регионов по уровню жизни. В его основу легло несколько показателей: отношение зарплат к местному прожиточному минимуму, бедность и безработица, а также отношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного потребительского набора (более подробно методология описана в справке).

Каждый из этих показателей приносил от 0 до 2,5 балла. В зависимости от конечного суммированного балла регионы были разделены на четыре категории: высокий уровень жизни (8—10 баллов, в итоговой таблице такие субъекты отмечены желтым цветом); средний уровень (5,5—7,9 балла, отмечены желтым); низкий уровень (3,5—5,4 балла, отмечены серым); крайне низкий уровень (0—3,4 балла, красный цвет).

В результате большая часть регионов попала в категорию середняков. «Зеленых» субъектов набралось 10: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Татарстан, а также Магаданская и Сахалинская области. Регионов с низким уровнем жизни оказалось 13.

Наконец, в «красную» категорию вошли девять субъектов РФ. Почти половина из них сосредоточена на Северном Кавказе (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня). Три таких региона (Забайкальский край, Тыва и Республика Алтай) расположены в Сибирском федеральном округе, еще по одному — на Дальнем Востоке (Еврейская автономная область) и в Южном ФО (Калмыкия). Для всех субъектов-аутсайдеров характерна хроническая бедность и масса других социально-экономических проблем.

Рейтинг регионов России по уровню жизни

Зарплаты в ЯНАО равны шести прожиточным минимумам, в Татарстане — трем с половиной

Безусловным лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, район Крайнего Севера, в котором добывается более 90% российского природного газа и более 6% нефти. ЯНАО — единственный из всех субъектов, получивший максимальный балл по всем показателям. К примеру, средние зарплаты в округе в I полугодии соответствовали 6 прожиточным минимумам трудоспособного населения, хотя в большинстве регионов они не дотягивали и до 3,5 местного минимума.

Среднедушевые денежные доходы жителей округа (от 67,9 до 73,2 тыс. рублей в апреле — июне 2018 года) позволяют им приобрести 3,6—3,9 фиксированного набора товаров и услуг. Это в 1,5—2,5 раза больше, чем в большинстве других регионов. Кроме того, в ЯНАО нет проблем с безработицей, а уровень бедности примерно вдвое ниже, чем в целом по стране.

Вторую строчку рейтинга поделили Москва и Санкт-Петербург, набравшие по 9,5 балла. Покупательная способность зарплат и доходов в этих субъектах чуть ниже, чем в ЯНАО. Так, средние зарплаты в Санкт-Петербурге соответствовали без малого 5 прожиточным минимумам трудоспособного населения, в Москве — 4,6. Денежные доходы в столице России составляют 2,4—3,3 от стоимости фиксированного потребительского набора, в Санкт-Петербурге — от 2,3 до 2,8 набора. Уровень безработицы и бедности в этих субъектах РФ также существенно ниже, чем в целом по стране.

Отношение зарплат к прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионах РФ, II квартал 2018 года

Регион Отношение средних зарплат к ПМТН, в % Центральный федеральный округ Москва 459,9 Ярославская область 310,1 Тульская область 319,4 Тверская область 271,3 Тамбовская область 272,8 Смоленская область 253,7 Рязанская область 299,7 Орловская область 255,3

Сразу пять регионов получили по 9 баллов. Среди них — Сахалинская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Татарстан и Московская область.

ХМАО — второй регион Уральского федерального округа, оказавшийся в числе лидеров рейтинга, — имеет репутацию одного из самых богатых российских субъектов (в 2016 году вклад округа в ВВП страны превышал 3,5%). Отношение зарплат к прожиточному минимуму в регионе составило 452%. Однако по отношению доходов к цене фиксированного потребительского набора субъект получил не высший балл.

Татарстан, который оказался единственным «зеленым» регионом в Приволжском федеральном округе, получил по 2 балла за покупательную способность зарплат и денежных доходов. Средняя зарплата в республике равна 3,6 прожиточного минимума трудоспособных граждан, а доходы позволяют приобрести 2,4— 2,6 потребительского набора. Высших баллов регион удостоился за показатели бедности (7,7%) и безработицы (3,4%). Почти такая же ситуация в Московской области.

При этом в отдельных регионах с высоким уровнем жизни уровень бедности выше и сопоставим с общероссийским. Например, в Ненецком автономном округе, одном из самых малонаселенных субъектов Федерации, он превышает 11%, в ХМАО составляет 12,6%.

Отношение доходов к стоимости фиксированного потребительского набора в регионах РФ, с апреля по июнь 2018 года

Регион количество фиксированных потребительских наборов Центральный федеральный округ Москва 2,4—3,3 Ярославская область 1,8—1,9 Тульская область 1,8—2 Тверская область 1,6—1,9 Тамбовская область 1,8—2 Смоленская область 1,7—1,9 Рязанская область 1,7—1,8 Орловская область 1,8—1,9

40% жителей Тывы — за чертой бедности

В категории аутсайдеров самый слабый результат получили два субъекта — Ингушетия на Северном Кавказе и Республика Тыва в Восточной Сибири. Оба они набрали всего по 1 баллу. В регионах наблюдается критически высокий уровень бедности: так, в Ингушетии он зашкаливает за 30%, а в Тыве за чертой бедности находятся более 40% домохозяйств. Уровень безработицы в Тыве и Ингушетии также в 4—5 раз выше общероссийского: 20,5% и 26,4% соответственно.

Кроме того, в этих регионах сложилось одно из самых худших соотношений денежных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Ингушетии диапазон доходов в апреле — июне составил от 14,4 до 15,8 тыс. рублей. Эти деньги позволяли купить 1,1—1,2 потребительского набора.

В Тыве средняя стоимость набора в эти месяцы составила 13,6 тыс. рублей, а доходы — от 12,7 до 15,2 тыс. рублей. Таким образом, жители республики могли приобрести от 0,9 до 1,1 набора.

Уровень бедности в регионах РФ, 2017 год

Регион доля в % от численности населения Центральный федеральный округ Москва 8,9 Ярославская область 10,9 Тульская область 10 Тверская область 12,7 Тамбовская область 10,9 Смоленская область 16,3 Рязанская область 13 Орловская область 14

Впрочем, низким это отношение было и во многих других регионах из самых разных частей страны. В Приволжском федеральном округе 0 баллов по этому показателю получили сразу три региона — Чувашия, Мордовия и Марий Эл. Жителям этих субъектов денег хватает на 1,3—1,6 потребительского набора.

На Юге России самая низкая покупательная способность доходов — у жителей Калмыкии. Они могут приобрести не более 1,2 набора товаров и услуг. На Дальнем Востоке примерно в такой же ситуации находятся жители Еврейской автономной области (1,3—1,4 набора), а на Кавказе, помимо жителей Ингушетии, — население Карачаево-Черкесии (1,2 набора).

Отдельные точки неблагополучия нашлись даже в сравнительно беспроблемном Центральном федеральном округе: входящая в его состав Ивановская область имеет самое низкое в России соотношение зарплат к прожиточному минимуму. В целом же регионы «красной» категории есть в четырех из восьми федеральных округов.

Уровень безработицы в регионах РФ, за май—июль 2018 года

Регион доля в % от численности рабочей силы Центральный федеральный округ Москва 1,2 Ярославская область 1,2 Тульская область 0,5 Тверская область 0,8 Тамбовская область 0,7 Смоленская область 1,1 Рязанская область 0,7 Орловская область 0,9

Степан Земцов старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Понятно, что в ряде регионов России есть объективные и не очень объективные факторы, которые ограничивают их развитие. Допустим, в Тыве основной объективный фактор — это удаленность от всех мировых центров и морских портов. Эта удаленность все предопределяет: что бы вы ни построили, продать это будет крайне сложно, поскольку везти продукцию придется очень далеко. То же самое можно сказать о некоторых северных регионах и в целом о Дальнем Востоке. Пока там нет скоростных дорог и выхода к морю, транспортные издержки будут очень высоки. Другой фактор — сложные природные условия. На Севере большие издержки на отопление. Простой пример: предприятию в Китае даже стены не особо нужны. Но попробуйте построить производство в Ненецком автономном округе или на Чукотке. Есть также ограничения, связанные с гористостью. Это касается опять же Тывы и Республики Алтай. Рельеф территорий этих субъектов влияет на конечную стоимость произведенной там продукции. Среди факторов субъективных можно выделить человеческий капитал. Для экономического развития нужны университеты и соответствующие системы технической подготовки. Конечно, во многих аграрных регионах, где нет крупных агломераций, с человеческим капиталом все сложнее. Ну и самый важный из субъективных факторов — это институциональная среда. Есть такое выражение — «стрелять от бедра». Так вот, если в каком-то регионе стреляют от бедра, никакие инвесторы — ни внутренние, ни внешние — туда не придут.

Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Большинство слабых регионов отличает отдаленность, во многом — натуральное хозяйство, а также большая доля самозанятых и занятых в теневом секторе. Поэтому к данным Росстата, особенно по доходам, следует относиться несколько скептически — уровень бедности, фиксируемый статистикой, в случае с такими регионами может быть завышенным (это, к слову, характерно не только для России, но и для других стран с похожей структурой населения). Если посмотреть на такие показатели как, например, потребление электроэнергии или уровень автовладения, то разрыв с другими регионами будет не таким серьезным, как по доходам. Да, у некоторых регионов есть естественные ограничения, но есть и потенциальные точки роста. В Тыве такими точками могут быть сырьевые ресурсы и туризм. На Горном Алтае туризм уже развивается, однако это тот сектор, который тоже часто не попадает в статистику.

Артем Малютин