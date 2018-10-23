В Татарстане ожидается дождь и до +12°С

Сегодня, 23 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь.

Ветер юго-западный, ночью умеренный, днем сильный, порывами до 18 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от 0°С до +5°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +7°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +12°С.