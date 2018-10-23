В Татарстане ожидается дождь и до +12°С
Сегодня, 23 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь.
Ветер юго-западный, ночью умеренный, днем сильный, порывами до 18 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью по республике от 0°С до +5°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +7°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +12°С.Общество Татарстан
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