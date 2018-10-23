Новости общества

04:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ожидается дождь и до +12°С

04:36, 23.10.2018
В Татарстане ожидается дождь и до +12°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 23 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь.

Ветер юго-западный, ночью умеренный, днем сильный, порывами до 18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от 0°С до +5°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +7°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +12°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты