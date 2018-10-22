ПСО «Казань» до сих пор не оплатило долги «Самара Арены» за свет

ПАО «Самараэнерго» обратилось в суд из-за непогашенного долга стадиона «Самара Арена» за электричество. Компания требует 2,7 млн рублей с ПСО «Казань».

«Последующих траншей мы не дождались. Сроки были до начала октября — мы ждали до 16 октября и затем стали предпринимать другие меры», — приводит «Интерфакс» слова представителя «Самараэнерго».

По данным компании, застройщик стадиона заплатил 2 млн рублей из общей суммы долга в 13 млн рублей. В «Самараэнерго» не исключили новых обращений в суд. При этом компания пока не намерена отключать стадион от электричества, как это было в августе.

Напомним, что 28 августа энергетики отключили свет на самарском стадионе из-за долгов ПСО «Казань». Однако электроснабжение было восстановлено в тот же день.