Матч «Крылья Советов» — «Анжи» может не состояться в связи с проблемами с электричеством

Поединок между «Крыльями Советов» и «Анжи» в рамках шестого тура РПЛ рискует столкнуться с организационными проблемами, сообщает Euro-football.ru.

На стадионе в Самаре отключили электричество. Такие меры были приняты в связи с тем, что застройщик арены ПСО «Казань» не оплачивал счета начиная с начала нынешнего года.

Тем временем специально ко Дню знаний футбольный клуб «Крылья Советов»запустил акцию для школьников и их родителей. Приобрести билет на матч 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Анжи», который состоится 1 сентября на «Самара Арене», для учащихся школ можно всего за 1 рубль. Приобретая один взрослый билет по номиналу в сектора C119, C118, A102 и А103, вы можете приобрести до двух билетов на футбол для детей-школьников по 1 рублю при предъявлении свидетельства о рождении либо паспорта.

