Севастополь юридически всегда был в составе России — Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Севастополь юридически всегда находился в составе России.

В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным он спросил, как проходит сотрудничество между российской столицей и Севастополем.

Московский градоначальник ответил, что Москва и Севастополь являются городами-побратимами. По его словам, «даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали».

«Юридически он всегда был в составе России», — подчеркнул Путин.

«Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, что сегодня Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».