Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» прошли тренинг «Управление проектами»

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50 руководителей и специалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые работают над стратегическими для компании проектами, прошли тренинг «Управление проектами». В первый день участники изучили основы проектной деятельности: разбирали планирование и основные командные роли, а также работали над матрицей ответственности в проекте. Во второй день состоялась деловая игра: командам нужно было смоделировать промышленный объект, продумать риски и презентовать работу.

На двухдневном тренинге руководители компании не только узнали о тенденциях в управлении проектами, но и повысили компетенции перед началом строительства новых производств.