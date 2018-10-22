Мэрия Самары планирует ужесточить наказание для задержанных на улице нетрезвых людей

Самарские власти предлагают ужесточить наказание для граждан за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие поправки готовят депутаты губдумы в федеральный Кодекс об административных правонарушениях.

Инициатива предусматривает введение для нарушителей вместо денежного наказания в размере от 500 до 1000 рублей выполнение обязательных общественных работ. Среди мест для уборки — улицы, стадионы, скверы, парки, общественный транспорт, сообщили в губдуме.

Документ разработан при участии сотрудников ГУ МВД России по Самарской области. В скором времени его вынесут на обсуждение на пленарном заседании губдумы.

Напомним, ранее Путин ужесточил наказание за отказ удалять ложные данные.