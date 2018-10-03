Путин ужесточил наказание за отказ удалять ложные данные

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают наказание за отказ удалять ложную информацию.



Теперь за отказ от исполнения решения суда по удалению или опровержению недостоверной информации граждан будут штрафовать до 20 тыс. руб., должностных лиц — до 50 тыс. руб. организации — до 200 тыс. руб.



Кроме того, законом также вводится уголовное наказание за отказ в течение года удалять ложную информацию, признанную таковой решением суда.

Для граждан поправки предусматривают наказание от штрафа до 50 ты. руб. вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Для госслужащих предусмотрены штрафы до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до двух лет.



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