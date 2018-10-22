Глава исполкома Камского Устья подал в отставку
Глава исполнительного комитета Камско-Устьинского района Татарстана Роман Михеев подал в отставку.
Как сообщает газета «Волжские зори», свой уход чиновник объяснил семейными обстоятельствами. Глава района Павел Лоханов поблагодарил его за работу и вручил благодарственное письмо.
О приемнике Михеева, как и о его будущем месте работы не уточняется.
Ранее Роман Исланов возглавил исполком Рыбно-Слободского района Татарстана.ОбществоВласть Татарстан
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