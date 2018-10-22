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Глава исполкома Камского Устья подал в отставку

15:17, 22.10.2018

Глава исполнительного комитета Камско-Устьинского района Татарстана Роман Михеев подал в отставку.

Как сообщает газета «Волжские зори», свой уход чиновник объяснил семейными обстоятельствами. Глава района Павел Лоханов поблагодарил его за работу и вручил благодарственное письмо.

О приемнике Михеева, как и о его будущем месте работы не уточняется.

Ранее Роман Исланов возглавил исполком Рыбно-Слободского района Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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