Российские ветераны победили оренбургских в матче памяти Чумейко

В Оренбурге на стадионе «Газовик» состоялся товарищеский матч памяти Игоря Ивановича Чумейко. Встреча носила благотворительный характер. Вырученные от продажи билетов средства пойдут семье бывшего директора ФК «Оренбург» Игоря Чумейко на установку памятника.

Поединок завершился победой сборной российских ветеранов над оренбургскими — 1:0. Гол на 32-й минуте забил Сергей Кирьяков, ударом головой в падении замкнув навес с левого фланга атаки.

Матч судил сын Игоря Чумейко — Виталий, арбитр первой категории, который поблагодарил организаторов за возможность проведения таких встреч памяти. После игры болельщики пообщались со своими кумирами на поле.

