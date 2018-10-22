Рустэм Хузин:«Нижний Новгород» не ставил задачу выхода в РПЛ, но увидев интерес болельщиков, задумались»

Воспитанник казанского футбола, экс-наставник «Амкара» и «Нефтехимика», а ныне главный тренер владивостокского «Луча» Рустэм Хузин рассказал в интервью «Реальному времени», как в Нижнем Новгороде поменялись приоритеты по ходу сезона.

— Нынешнее первенство ФНЛ и по антуражу совершенно иное, нежели все предыдущие: четыре клуба лиги играют на стадионах, построенных к чемпионату мира. На матчи собирается по 30 тысяч зрителей!

— Конечно, играть при той аудитории, которую собирают новые стадионы, гораздо интереснее, чем при двух-трех тысячах зрителей, хотя и остальные арены ФНЛ вроде бы неплохие. Когда команду хозяев гонит вперед 30 тысяч болельщиков, она просто не должна плохо играть. Да и гостям интереснее и ответственнее играть при полных трибунах. Понятно, что это наследие чемпионата мира, и очень хочется, чтобы та любовь, которая проснулась к своим командам в болельщиках Саранска или Нижнего Новгорода, сохранилась. Насколько мне известно, «Нижний Новгород» изначально не ставил задачу выхода в РПЛ, но увидев, что сезон получается, а зрители приходят на каждый матч, задумался о повышении в классе. В Волгограде болельщики не оставляют свою команду ни при каких раскладах, верят в «Ротор», как бы он ни играл. И такие условия — шикарный стадион, великолепное поле, потрясающую атмосферу на матчах — хотелось бы сохранить надолго, а не на год-два. И командам, которые после чемпионата мира получили современные стадионы, конечно же, нужно пробиваться в Премьер-лигу, — сказал Хузин.

