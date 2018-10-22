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В Татарстане задержали беглого фигуранта земельного дела ДНТ «Алан»

11:36, 22.10.2018
В Татарстане задержали беглого фигуранта земельного дела ДНТ «Алан»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Набережных Челнах задержали фигуранта уголовного дела по землям Дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Алан» Марата Зарипова, который с середины сентября находился в розыске.

Бизнесмена, который планировал вылететь в Турцию, взяли в аэропорту «Бегишево», передает Chelny-biz.ru со ссылкой на источник.

Напомним, 12 сентября после обысков и допросов были задержаны и отпущены под подписку соучредители ДНТ «Алан» Евгений Закиров, Елена Калинина, председатель некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков жилья «Алан» Радик Фазылов и один из получателей участков Ильдар Каримов (экс-директор завода «Стройдеталь» депутата горсовета Марселя Мингалимова).

Подробнее об афере с землями элитного дачного поселка «Алан» читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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