Уфимский «Толпар» оступился в Астане

Уфимский «Толпар» в турне по Казахстану в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018—2019 оступился в Астане. Уфимцы проиграли «Снежным Барсам» — 2:4.

В первом периоде команда Алика Гареева действовала активно и переиграла хозяев по броскам в створ 11:3, но отличиться «толпаровцы» не сумели, передает пресс-служба «Толпара».

Во втором периоде уфимцы пропустили две шайбы — 0:2. В начале третьего периода Николай Сытый один гол отыграл, но тут же «барсы» восстановили разрыв — 1:3. Владимир Баканин на 50 минуте использовал большинство — 3:2.

Но Данияр Саян установил окончательный счет в матче — 4:2. Повторная игра между соперниками состоится во вторник, 23-го октября.