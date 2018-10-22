В Казани загорелась стройка на Побежимова

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В Казани загорелась строящееся здание по улице Побежимова. Очевидцы рассказали «Реальному времени», что в сторону горящего здания проехали машины скорой помощи и пожарные службы.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 10.07. Выехавшие на вызов пожарные спасли со второго этажа по пожарной лестнице двух человек. Пострадавших нет, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе МЧС.

Открытое горение было ликвидировано в 10.30.

Ранее в Казани произошел пожар на одной из строек в Дербышках. Рано утром загорелся вагончик, в котором находилась женщина-охранник. Женщина получила ожоги 3-й степени.