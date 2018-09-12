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В Казани на стройке произошел пожар — пострадал один человек

09:53, 12.09.2018
В Казани на стройке произошел пожар — пострадал один человек
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани на одной из строек в Дербышках произошел пожар. Рано утром загорелся вагончик, в котором находилась женщина-охранник. Женщина получила ожоги 3-й степени.

Приехавшие на вызов пожарные зафиксировали, что внутри вагончика загорелась обшивка. Площадь пожара составила 6 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Дербышках произошел пожар возле складов завода «Хитон» — загорелись поддоны с мешками. Площадь пожара составила 40 кв. м.

Происшествия Татарстан
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