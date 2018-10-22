Автобус к микрорайону «М-14» в Казани запустят 3 ноября

С 3 ноября к жилому микрорайону «М-14» запустят автобусный маршрут по улице Братьев Батталовых. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.



«Расширена до четырех полос дорога по улице Братьев Батталовых, ведущая к жилому микрорайону «М-14». С 3 ноября здесь будет запущен автобусный маршрут», — передает корреспондент «Реального времени».

Кроме того, в Авиастроительном районе в настоящее время ведутся работы по расширению с двух до четырех полос центральной улице Максимова на участке от улицы Ленинградской до улицы Дементьева.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Казани отремонтировали покрытие в 430 дворах, что на 20% больше предыдущего года.