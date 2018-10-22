В Казани в 2018 году отремонтировали дороги в 430 дворах

В 2018 году в Казани отремонтировали покрытие в 430 дворах, что на 20% больше предыдущего года.

В 32 дворах также управляющие компании установили детские игровые комплексы, спортивное оборудование и скамейки, сообщает корреспондент «Реального времени»с делового понедельника в мэрии города. В благоустроенных дворах дополнительно создали 5 000 парковочных мест.

Всего с учетом работ в этом году с начала реализации программы благоустройства дворов в 2011 году в нормативное состояние привели 73% от всех нуждающихся в ремонте дворов.

Ранее сообщалось, что на ремонт 430 дворовых территорий в Казани в этом году потратят 1 млрд рублей. Отмечается, что с 2011 года в столице Татарстана отремонтированы 2 000 дворов.