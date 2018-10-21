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МЧС предупредило татарстанцев о тумане утром 22 октября

15:56, 21.10.2018
МЧС предупредило татарстанцев о тумане утром 22 октября
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МЧС РТ опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологического явления с 0.00 до 9.00 22 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра ночью и утром местами на территории РТ ожидается туман.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем от +5 до +10 градусов.

Общество Татарстан
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