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Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +10

05:35, 21.10.2018
Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +10
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 20 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Утром туман.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +5 до +10 градусов. В Казани днем ожидается от +6°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 21 октября.

Общество Татарстан
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