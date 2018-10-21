Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +10

В воскресенье, 20 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Утром туман.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +5 до +10 градусов. В Казани днем ожидается от +6°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 21 октября.