Сегодня в Татарстане без осадков и до +9

В понедельник, 22 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман.

Ветер юго-западный слабый до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +4 до +9 градусов. В Казани днем ожидается от +6°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +4°С до +7°С.