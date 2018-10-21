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Минниханов посетил Исландию

14:39, 21.10.2018
Минниханов посетил Исландию
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исландию. Фотографии президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.

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Исландия!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 21 Окт 2018 в 2:17 PDT

В Исландии Минниханов посетил Национальный парк Thingvellir, а также объекты спортивной инфраструктуры — спортивный комплекс Egislholl в Рейкьявике.

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Спортивный комплекс Egislholl в Рейкьявике.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 21 Окт 2018 в 3:02 PDT

Ранее Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ташкент, где провел встречу с представителями татарской диаспоры.

Позже президент РТ принял участие в работе Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

ОбществоВласть Татарстан
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