Минниханов посетил Исландию
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исландию. Фотографии президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 21 Окт 2018 в 2:17 PDT
В Исландии Минниханов посетил Национальный парк Thingvellir, а также объекты спортивной инфраструктуры — спортивный комплекс Egislholl в Рейкьявике.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 21 Окт 2018 в 3:02 PDT
Ранее Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ташкент, где провел встречу с представителями татарской диаспоры.
Позже президент РТ принял участие в работе Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.ОбществоВласть Татарстан
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