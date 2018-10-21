Новости спорта

13:36 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Максим Канунников: «Новый тренер это всегда новые эмоции»

12:58, 21.10.2018
Максим Канунников: «Новый тренер это всегда новые эмоции»
Фото: www.kc-camapa.ru

Автор ответного гола «Крыльев Советов» в ворота «Урала» (1:1) экс-игрок казанского «Рубина» Максим Канунников прокомментировал итог поединка и приход нового наставника:

– Первый тайм у нас совсем не получился. Гол назревал. Мы не могли выйти из обороны. В таких матчах, кто выигрывает подборы, тот ведет игру. Рад, что мы сегодня набрали важное очко.

Новый тренер это всегда новые эмоции. Нужно доказывать все с чистого листа. Все ребята старались выполнять установку. Думаю, что все будет дальше хорошо.

– Тренерский подход Тихонова и Божовича сильно отличается?

– Да, многое поменялось: тренировочный план, интенсивность нагрузок, все идет через мяч.


СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты