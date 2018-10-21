Максим Канунников: «Новый тренер это всегда новые эмоции»

Автор ответного гола «Крыльев Советов» в ворота «Урала» (1:1) экс-игрок казанского «Рубина» Максим Канунников прокомментировал итог поединка и приход нового наставника:

– Первый тайм у нас совсем не получился. Гол назревал. Мы не могли выйти из обороны. В таких матчах, кто выигрывает подборы, тот ведет игру. Рад, что мы сегодня набрали важное очко.

Новый тренер это всегда новые эмоции. Нужно доказывать все с чистого листа. Все ребята старались выполнять установку. Думаю, что все будет дальше хорошо.

– Тренерский подход Тихонова и Божовича сильно отличается?

– Да, многое поменялось: тренировочный план, интенсивность нагрузок, все идет через мяч.



