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Миодраг Божович: «В первом тайме на поле у нас получалось не так много»

12:34, 21.10.2018
Миодраг Божович: «В первом тайме на поле у нас получалось не так много»
Фото: www.kc-camapa.ru

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович прокомментировал исход матча 11 тура чемпионата РПЛ в Екатеринбурге против «Урала» (1:1), сообщает пресс-служба самарской команды:

– Я думаю, что в первом тайме на поле у нас получалось не так много. Соперник был лучше. Наша игра не смотрелась, было много ошибок. Второй тайм мы начали лучше, хотя у «Урала» был отличный момент и счет мог быть 0:2. Мы стали играть лучше до красной карточки Денисова. Могли и выигрывать, реализовав свой момент в концовке, — считает наставник.

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