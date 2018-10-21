Оренбургские ветераны сразятся со звездами российского футбола

21 октября на стадионе «Газовик» состоится товарищеский матч памяти Игоря Ивановича Чумейко, сообщает пресс-служба ФК «Оренбург».

В составе ветеранов оренбургского футбола на поле выйдут в том числе главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов и члены его тренерского штаба.

Сборную команду Союза ветеранов футбола России, которая будет соперником оренбуржцев, представят прославленные футболисты, мастера спорта, многократные чемпионы советских, всероссийских и международных турниров: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Эрик Яхимович, Олег Корнаухов, Сергей Горлукович, Нериус Бараса, Валерий Шмаров, Валерий Кечинов, Александр Шмарко, Сергей Кирьяков и другие.

