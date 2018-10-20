Главный инженер завода «Авангард» задержан по делу о взрыве

Главный инженер АО «Гатчинский завод „Авангард“ задержан в рамках расследования дела о гибели людей в результате взрыва на территории предприятия.

«Он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий 3-го класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте» — сообщили в СУ СК России по Ленинградской области.



В результате этого произошел взрыв, который унес жизни не менее трех человек.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ведомства.

Напомним, что 19 октября произошел взрыв на заводе пиротехники в Гатчине. По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека. Из-за взрыва под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути, поэтому произошла задержка одного пригородного поезда на направлении Санкт-Петербург — Луга.