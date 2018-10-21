Россияне в ночь на 22 октября смогут наблюдать пик осеннего звездопада

В ночь с 21 на 22 октября россияне смогут наблюдать осенний звездопад — метеорный поток Ориониды.

«Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Ориона. Кажется, что именно оттуда идет этот осенний звездопад. На самом деле источником метеорного потока Орионид является комета Галлея. За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров, которыми мы можем любоваться. Максимальное количество метеоров — до 25 в час — можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября», — рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

По его словам, желающим увидеть «падающие звезды» надо смотреть на восток и юго-восток ближе к полуночи, когда достаточно высоко поднимается созвездие Ориона, пишет «РИА Новости».

Как отметил Лапин, следующий звездопад будет уже 17 ноября. «Это будут Леониды — один из самых ярких метеорных потоков», — добавил он.

Напомним, россияне 12 и 13 августа могли увидеть самый красивый звездопад 2018 года.