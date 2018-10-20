В районе крушения Л-39 в Краснодарском крае обнаружули фрагменты тел двух лётчиков

Спасатели обнаружили места нахождения фрагментов тел обоих летчиков, находившихся на борту учебного самолета Л-39, который разбился в Краснодарском крае.

«По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков. В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды», — говорится в сообщении Минобороны РФ

На данный момент для подъема крупных обломков фюзеляжа самолета в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъемным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски.

Напомним, что накануне Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39. Самолет упал в воду.

На момент крушения судьба летчиков была неизвестна.