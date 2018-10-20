МЧС опубликовало видео горения мусора в Нижнекамском районе Татарстана

Фото: МЧС РТ

МЧС РТ опубликовало видео горения мусора на несанкционированной свалке недалеко от села Прости в Нижнекамском районе, снятое с беспилотника.

По состоянию на 18.30 площадь действующего загорания составляла 3 200 кв. м, ликвидированы очаги загорания на площади 2 800 кв. м. Тушение производится путем засыпания слоем грунта от 30 до 100 см, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что территориальное управление Роспотребнадзора по РТ взяло с места происшествия пробы воздуха, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало.

Всего для ликвидации загорания привлечены 39 человек и 25 единиц техники.

Напомним, что пожар на несанкционированной свалке недалеко от села Прости произошел вчера. Тогда общая площадь тлеющего мусора и мелких очагов горения составила 1 500 кв. м.