Главу отдела кадров ГИБДД отправили под домашний арест за заправку машины за госсчет

Главу отдела кадров и госслужбы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (его имя не уточняется, — прим. ред.) отправили под домашний арест после использования служебной топливной карты в личных целях.

Установлено, что сотрудник ведомства злоупотреблял должностными полномочиями, осуществляя «заправку личного автомобиля по топливной карте, закрепленной за служебным транспортным средством».

«По данному факту назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

Ранее сообщалось, что мошенник под видом сотрудника ГИБДД обманул учителей четырех казанских школ. Ущерб составил 47,5 тыс. рублей.