Путин утвердил повышение госпошлин на права и загранпаспорт

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлин на выдачу загранпаспорта и водительских прав. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.



Получение загранпаспорта нового поколения подорожает с 3500 до 5000 рублей, для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Получение водительских прав обойдется в 3000 рублей (ранее — 2000 рублей). Расходы на на регистрацию транспорта повышены с 800 до 1500 рублей.

Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что россиян освободят от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайной ситуации.