В Казани задержали бывшего советника экс-президента Киргизии — СМИ

Бывший советник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов задержан по подозрению в коррупции.

По информации 24.kg, Икрамжана Илмиянова задержали 19 октября в Казани и транзитом через Москву доставили в Бишкек. Совместную операцию проводили сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргищии (ГКНБ КР) и ФСБ.

Отмечается, что Илмиянов покинул Киргизию летом этого года и был объявлен в розыск. Сегодня его отправили в СИЗО ГКНБ на 72 часа по подозрению в коррупции. Подробности дела не раскрываются.

В пресс-службе ГКНБ республики «Интерфаксу» подтвердили задержание Илмиянова, не уточнив место, где оно состоялось.



Икрамжан Илмиянов долгое время работал у Атамбаева водителем, а с 2012 по 2017 годы работал на посту первого замруководителя аппарата президента и советника Атамбаева.

Ранее глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев ушел в отставку на волне скандала об утечках служебной информации. Речь идет о фактах нарушений сотрудниками посольства Киргизии в Малайзии в 2015—2016 годах, а также руководства МИД страны.