Глава МИД Киргизии подал в отставку на фоне скандала об утечках

Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев ушел в отставку на волне скандала об утечках служебной информации из дипломатического ведомства.



«Проработав 6 лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял», — говорится в заявлении Абдылдаева на сайте МИД.



В конце сентября посол Киргизии в Сеуле Кылычбек Султан обнародовал факты нарушений сотрудниками посольства Киргизии в Малайзии в 2015—2016 годах, а также руководства МИД страны. В ответ руководство МИД заявило, что в ведомстве имеются сведения о служебных нарушениях со стороны самого посла.

