В столице Афганистана произошли взрывы на избирательных участках

На избирательных участках в столице Афганистана Кабуле, где в субботу проходят парламентские выборы, прогремели три взрыва.

«К настоящему времени мы располагаем данными о трех взрывах, подтвержденная информация о погибших или пострадавших пока отсутствует» — рассказал "РИА Новости" представитель столичного МВД.

Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.



Напомним, что на прошлой неделе жертвами взрыва на предвыборном мероприятии в афганской провинции Тахар на северо-востоке страны стали 22 человека, еще 36 человек получили ранения.