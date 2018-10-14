В Афганистане при взрыве на предвыборном мероприятии погибли 22 человека

В Афганистане жертвами взрыва на предвыборном мероприятии в провинции Тахар на северо-востоке страны стали 22 человека.

По информации TOLO News, атака была направлена против одной из участниц предвыборной гонки Назифы Бег. Еще 36 человек получили ранения.

Отметим, что это уже третий взрыв в рамках парламентской предвыборной кампании в этом месяце.



Парламентские выборы пройдут в Афганистане 20 октября.

Напомним, что в августе в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула погибли 48 человек, еще 67 получили ранения. Взрыв произошел, когда в учебном заведении проходили занятия по подготовке к поступлению в университет.