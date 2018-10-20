Ильшат Гафуров о зарплате: «Ректор никогда миллионы не получал. Это все выдумки»

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал об уровне зарплат в вузе.

По его словам, зарабатывают сотрудники университета прилично.

«Я не буду озвучивать уровень зарплаты, поскольку у нас на сайте все опубликовано. Кому нужно, пусть посмотрит базовые зарплаты по итогам года», — рассказал Гафуров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Он также пояснил, что зарплата ректора устанавливается ежегодно по контракту с министром, исходя из уровня средней зарплаты всего коллектива.

«Ректор никогда миллионы не получал. Это все выдумки, которые запускаются и потом, как клубок, раскручиваются», — заявил Гафуров.

По словам ректора КФУ, он недоволен своей зарплатой, «потому что мы так устроены».

«Всегда чего-то не хватает, и в то же время всего достаточно. Все зависит от возраста», — подчеркнул Гафуров.

Ранее «Реальное время» писало, что Гафуров в 2017 году заработал 8,6 млн рублей, таким образом, его месячная зарплата составила почти 715 тыс. рублей.