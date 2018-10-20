Администрация Нижнего Новгорода утвердила глав Приокского и Канавинского районов

Михаил Шатилов и Михаил Шаров избавились от приставки «и.о.». Администрация Нижнего Новгорода утвердила обоих чиновников главами Приокского и Канавинского районов города.

Формально Шатилов и Шаров заняли должности с 18 октября, пишет ИА «Нижний сейчас».

Михаил Шатилов стал исполняющим обязанности главы Приокского района 14 февраля текущего года. До этого он был первым заместителем главы района Виталия Ковалева. Зимой последний был назначен руководителем Кстовского района области.

Михаил Шаров фактически исполняет обязанности главы Канавинского района с сентября 2015 года, когда прежний руководитель, Дмитрий Шуров, был отстранен по решению суда. Окончательно Дмитрий Шуров покинул должность летом 2018 года.