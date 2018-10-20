Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Нам не хватает места для исследовательских лабораторий»
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров рассказал, что развитию вуза мешает ограниченность в инфраструктуре.
«Нам не хватает места для исследовательских лабораторий. Самое главное – поблизости нет места, где мы могли бы что-то построить. Это сдерживающий фактор нашего развития, либо мы должны сокращать некоторые направления и развивать наиболее приоритетные» — рассказал Гафуров в интервью гендиректору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину.
Причиной ограниченности университета в инфраструктуре, по словам Гафурова, является то, что вуз находится в центре Казани, а здания охраняются Минкультом РФ и Минкультом РТ.
Он напомнил, что главное здание КФУ признано особо ценным объектом культурного наследия указом Президента РФ.
«В актовом зале, например, нельзя поставить систему кондиционирования» — сообщил ректор КФУ.
Ранее КФУ стал лучшим среди российских вузов в предметном рейтинге «Образование» по версии издания Times Higher Education (THE). Вуз также вошел в предметный рейтинг «Бизнес и экономика» и «Социальные науки».ОбществоОбразование Татарстан
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25 тысяч студентов КФУ. Каждый день перегружают центр Казани.