Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Нам не хватает места для исследовательских лабораторий»

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров рассказал, что развитию вуза мешает ограниченность в инфраструктуре.

«Нам не хватает места для исследовательских лабораторий. Самое главное – поблизости нет места, где мы могли бы что-то построить. Это сдерживающий фактор нашего развития, либо мы должны сокращать некоторые направления и развивать наиболее приоритетные» — рассказал Гафуров в интервью гендиректору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину.

Причиной ограниченности университета в инфраструктуре, по словам Гафурова, является то, что вуз находится в центре Казани, а здания охраняются Минкультом РФ и Минкультом РТ.

Он напомнил, что главное здание КФУ признано особо ценным объектом культурного наследия указом Президента РФ.

«В актовом зале, например, нельзя поставить систему кондиционирования» — сообщил ректор КФУ.

Ранее КФУ стал лучшим среди российских вузов в предметном рейтинге «Образование» по версии издания Times Higher Education (THE). Вуз также вошел в предметный рейтинг «Бизнес и экономика» и «Социальные науки».