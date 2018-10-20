The National Interest включил российский автомат АК-74М в пятерку лучших в мире

Фото: commons.wikimedia.org / Кузьмин Виталий Владимирович

Российский автомат АК-74М вошел в число пяти лучших образцов стрелкового вооружения в мире по версии американского портала The National Interest.

АК-74 был разработан в 1970-х годах в качестве замены знаменитого автомата АК-47. Основное различие между ними заключалось в использовании в новом автомате более легких 5,45-миллиметровых боеприпасов.

В 2015 году АК-74М модернизировали. Оружие получило регулируемый телескопический приклад, современную ствольную накладку и цевье, на которых интегрирована планка «Пикатинни», а также улучшенный дульный тормоз.

Также в список лучших образцов стрелкового вооружения вошли американский карабин M4, английская винтовка SA80A2, французский FAMAS и немецкий HK416.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об экспорте российского оружия. По его словам, последние три года объем продаж российского вооружения увеличивается приблизительно на 11% в год.