Министр обороны рассказал о росте продаж российского оружия

Объем продаж российского вооружения растет приблизительно на 11% в год последние 3 года. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Не знаю, какая тут заслуга Армейских игр и наших форумов, которые мы проводим, выставок, салонов, за последние три года каждый год прирост примерно 11% по продаже российского оружия. Это очень много», — цитирует его RT.



Ранее Россия заняла первое место в мировом рейтинге по оснащенности армии новыми образцами техники.