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Министр обороны рассказал о росте продаж российского оружия

22:23, 11.08.2018
Министр обороны рассказал о росте продаж российского оружия
Фото: mil.ru

Объем продаж российского вооружения растет приблизительно на 11% в год последние 3 года. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Не знаю, какая тут заслуга Армейских игр и наших форумов, которые мы проводим, выставок, салонов, за последние три года каждый год прирост примерно 11% по продаже российского оружия. Это очень много», — цитирует его RT.

Ранее Россия заняла первое место в мировом рейтинге по оснащенности армии новыми образцами техники.

ПромышленностьОПК
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