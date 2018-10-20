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Власти РТ выделят 135 млн рублей на ремонт МКДЦ

00:31, 20.10.2018
Власти РТ выделят 135 млн рублей на ремонт МКДЦ
Фото: pixabay.com

Из бюджета Татарстана на ремонт трех медицинских учреждений выделят 171,2 млн рублей. Заказчиком по тендеру выступает Главинвестстрой РТ.

Большая часть выделенных средств, 135,9 млн рублей, уйдет на работы в Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ). В клинике планируют провести капитальный ремонт одного из зданий, следует из данных закупки.

Отмечается, что лечебный корпус отремонтируют в Рыбно-Слободской ЦРБ, а в Республиканской клинической больнице (РКБ) отремонтируют системы кондиционирования и слаботочных сетей.

Ранее сообщалось, что исполком Казани планирует приобрести 58 единиц автомобилей взамен машин со 100% износом возрастом от 7 до 12 лет.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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