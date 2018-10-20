Власти РТ выделят 135 млн рублей на ремонт МКДЦ

Из бюджета Татарстана на ремонт трех медицинских учреждений выделят 171,2 млн рублей. Заказчиком по тендеру выступает Главинвестстрой РТ.



Большая часть выделенных средств, 135,9 млн рублей, уйдет на работы в Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ). В клинике планируют провести капитальный ремонт одного из зданий, следует из данных закупки.

Отмечается, что лечебный корпус отремонтируют в Рыбно-Слободской ЦРБ, а в Республиканской клинической больнице (РКБ) отремонтируют системы кондиционирования и слаботочных сетей.

Ранее сообщалось, что исполком Казани планирует приобрести 58 единиц автомобилей взамен машин со 100% износом возрастом от 7 до 12 лет.